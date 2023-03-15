﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı

Periodismo del Motor isimli İspanyol yayına göre Fransız otomobil üreticisinin İspanya’daki Valladolid üretim tesisinde büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. 1 yıldan uzun bir süredir devam eden hırsızlığın sonucu olarak markanın yüz binlerce euro zarar ettiği belirtildi.

Renault’un İspanya’daki fabrikasında yaşanan bu hırsızlık vakasında suçluların ise şirketin çalışanlarının olduğu ortaya çıktı. Gelen raporlarda Renault’un teslimattan sorumlu bir çalışanının, başka bir nakliye firmasının temsilcisi ile temas hâlinde olduğu belirtiliyor. Bu iki kişinin yanı sıra Renault’un diğer bir kaç çalışanının da hırsızlıkta rol aldığı belirtildi.

Renault çalışanları ve dışarıdan bir nakliye firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği hırsızlıkların uzun bir süredir devam ettiği aktarıldı.

Bu olay ise nakliye firmasının başkanı ve Renault’nun Güvenlik Başkanı’nın Valladolid fabrikasına gönderilen parçalarda bir sıkıntı yaşandığını tespit edip, şikayette bulunması ile açığa kavuşuyor. Yapılan araştırma üzerinde güvenlik kameraları incelenerek hırsızlık tespit edildi.