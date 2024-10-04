Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2020/674 Esas

Davacılar, ADNAN ERDEM, ALİ ERDEM, EMİNE ALDEMİR, MEDİNE BİNİCİ, ÖMER ERDEM, SABİRE ERDEM, SÜLEYMAN ERDEM, ZAHİDE TURGUT ile Davalılar, CAHİDE ERDEM( 27761451384 T.C kimlik nolu), EMİNE YÜCEKAYA(49270732778 T.C kimlik nolu), FAHRİYE ERDEM( 47908779652T.C kimlik nolu), HATİCE TÜRKMEN(57490460678 T.C kimlik nolu), MERYEM ERDEM BAKİ(47974777484 T.C kimlik nolu)... arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dahili davalı; MERYEM ERDEM BAKİ(47974777484 T.C kimlik nolu)'ye gösterilen adreste tebligat yapılamamış, geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış, mernis kaydı da olmadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın 15/01/2025 günü saat 09:20'de yapılacağı, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.27/08/2024