Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Fatih Karagümrük, 10 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 4 puan topladı.