Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dün oynanan derbinin 1-1 sona ermesinin ardından gözler bu kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki dev karşılaşmaya çevrildi.

Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray Gain arasında oynanacak 11. hafta maçı, Chobani Stadyumu'na alındı.

Fenerbahçe’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00’te oynanacak derbinin biletleri 100 TL olarak belirlenirken satışlar yarın saat 15.00’te Passo üzerinden başlayacak.

Kadın futbolunda sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen derbi öncesi iki takım da kusursuz bir performans ortaya koymuş durumda.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ligde oynadıkları 10 maçın tamamını kazanarak 30’ar puana ulaştı.

Averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Kadıköy’de zirveyi korumak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe cephesi ise tarihi derbide taraftar desteğini arkasına alarak hem galibiyeti hem de ezeli rakibinden liderliği devralmayı hedefliyor.