REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 / 00:01

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T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/385 Esas

Konu : gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Hatay ili Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mehmet Dip ve Azize'den olma, 20/07/1979 doğumlu MUSTAFA YUMUŞAK'ın 2014tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MUSTAFA YUMUŞAK'ı tanıyanların 3 ay içerisinde Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 38611430152

ADI SOYADI : MUSTAFA YUMUŞAK

BABA ADI : MEHMET DİP

ANA ADI : AZİZE

DOĞUM TARİHİ : 20/07/1979

DOĞUM YERİ : REYHANLI

İKAMETGAH ADRESİ :