REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayın Tarihi:
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T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/385 Esas
Konu : gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Hatay ili Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mehmet Dip ve Azize'den olma, 20/07/1979 doğumlu MUSTAFA YUMUŞAK'ın 2014tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MUSTAFA YUMUŞAK'ı tanıyanların 3 ay içerisinde Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 38611430152
ADI SOYADI : MUSTAFA YUMUŞAK
BABA ADI : MEHMET DİP
ANA ADI : AZİZE
DOĞUM TARİHİ : 20/07/1979
DOĞUM YERİ : REYHANLI
İKAMETGAH ADRESİ :
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02020304