Reyting canavarına yenildi! Bir dizinin daha fişi çekildi

Yeni yayın dönemi öncesi tv8'in sevilen dizisi ‘Canım Annem’ için final kararı verildi.

Reyting canavarına yenildi! Bir dizinin daha fişi çekildi

Bir sevilen dizi için daha final kararı alındı. Eylül sezonunda hangi yeni projelerin ekrana geleceği merak konusu olurken tv8 cephesinden bir final haberi geldi. Kanalın günlük dizisi “Canım Annem”in sezon finali yapacağı konuşuluyordu ancak karar değiştirildi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Stellar Yapım imzalı dizinin 350. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. İnci Gülen‘in yapımcılığını üstlendiği dizide Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut başlıca rolleri paylaşıyor, diziyi Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı yönetiyordu.

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