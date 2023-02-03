İddialı dizi final yapıyor. Güçlü kadrosu reytinglere yetmedi

Kanal D'nin O Kız adlı iddialı dizisinden kötü haber geldi. Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’i buluşturan “O Kız” dizisi final yapıyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Erkan Petekkaya, Dilin Döğer’e Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Cengiz Orhonlu’nun eşlik ettiği dizi 25. bölümde veda ediyor.
Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizinin son bölümünde reytingler iyice düşmüştü.
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