Rizeli Kıbrıs Gazisine veda

Kaynak: İHA
Rizeli Kıbrıs Gazisine veda

Rizeli Kıbrıs Gazisi Muhammet Aytemiz, geçirdiği rahatsızlıktan hayatını kaybetti. Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Muhammet Aytemiz, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

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Aytemiz'in Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Av. Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Aytemiz kılınan cenaze namazının ardından Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi Konak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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