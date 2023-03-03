Fenerbahçe'nin Robin van Persie itiraf etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, takım arkadaşlığı yaptığı en iyi futbolcuları sıraladı.

İngiltere'de Manchester United ve Arsenal formaları giyen van Persie, "Tek bir ismi söylemek çok zor. Bu yüzden; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy'u söyleyebilirim." dedi.

HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM

Arsenal'den Manchester United'a transferi ile ilgili konuşan van Persie, "Sözleşmemde 1 yıl kalması sebebiyle belki de o zaman Arsenal'de kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal arayınca işler değişti. Daha sonra bir karar vermem gerekiyordu ve ben de ayrılmayı seçtim. Manchester United'da 3 yıl geçirdim ve bu futbol kariyerimin en önemli dönemlerinden biriydi. Toplamda 11 yıl İngiltere'de futbol oynadım. Bu, çocukken hayalini bile kuramayacağım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 594 maça çıkan Hollandalı forvet, bu maçlarda 274 gol 102 asistlik performans gösterdi.