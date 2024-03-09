Rögar farelerine ‘Menfez’ operasyonu! Tam 1 ton çalmışlar

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Rögar farelerine ‘Menfez’ operasyonu! Tam 1 ton çalmışlar
Diyarbakır’da düzenlenen ‘Menfez’ operasyonu kapsamında, rögarlardan 1 ton kablo hırsızlığı yaparak eritip satan bir çeteye baskın yapıldı ve 14 zanlı gözaltına alındı. Çete liderinin tutuklanma anı ve polisin “Yolun sonuna geldik” ifadesi kameralara yansıdı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, şehrin çeşitli bölgelerinden kablo hırsızlığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, KGYS ve güvenlik kameralarını inceleyerek, gece saatlerinde rögar kapaklarını açarak içeri giren şüphelileri tespit etti. Detaylı bir çalışmayla, şüphelilerin kullandığı araç belirlendi ve hırsızlık sonrası kıyafet değiştirdikleri anlaşıldı.

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Polis, teknik takip ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle, Diyarbakır merkezli Antalya ve Gaziantep’te bulunan şüphelileri izledi. 1 ton kablo çalındığını belirleyen ekipler, 50 araç ve 200 personelle ‘Menfez’ operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonda 14 zanlı yakalandı ve gözaltına alındı. Çete liderinin yakalandığı anlar kameralara kaydedildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar ve uzun namlulu silahlara ait mermiler bulundu.

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Ayrıca, zanlıların çaldıkları bakır kabloları eritip sattıkları ve açık cezaevindeki bir mahkumun kaçmasına yardım ettikleri ortaya çıktı. Kaçan mahkum, sahte kimlikle şehir girişinde yakalandı.

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Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.

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