Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dair konuştu.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun kapsamlı incelemeleri raporlaştırıldığını ve dosyaya dahil edildiğini belirtti. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek uzman mütalaası talep edildiğini söyledi.

Tunç, soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Rojin’in telefonunun kilidinin açılması için yurtdışından uzman desteğiyle teknik çalışmaların sürdüğü de aktarıldı.

Tunç'un açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.