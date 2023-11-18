Roma Uğurcan Çakır'ın peşinde. Rui Patricio yerine Uğurcan

Trabzonspor'un kaptanı milli kaleci Uğurcan Çakır, İtalya Serie A ekibi Roma'nın radarına girdi. İtalyan basını, Uğurcan Çakır'ın transfer listesine eklendiğini yazdı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Roma Uğurcan Çakır'ın peşinde. Rui Patricio yerine Uğurcan

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Portekizli eldiven Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, Uğurcan Çakır'ı da transfer listesine ekledi.

Haberin devamında, Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı yazıldı.

10 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRILDI
Monza'dan Di Gregorio ve Lecce'den Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma, Uğurcan Çakır'ı da listesine aldı.
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yedi. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

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