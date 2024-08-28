Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İHA
Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 tarihi eser ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 26 Ağustos tarihinde Gebze ilçesinde durdurdukları araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta yapılan kontrolde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke, 2 yüzük, haç tasvirli kolye ucu olmak üzere toplam 58 tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserlere el koyuldu.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen 2 şüphelinin, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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