Romanya Parlamento Delegasyonu, ASEAN Genel Sekreteri'yle görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Romanya Parlamento Delegasyonu, ASEAN Genel Sekreteri'yle görüştü

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ya da daha çok kullanılan kısaltılmış haliyle ASEAN ile Romanya hükümeti arasındaki ilişkiler kuvvetleniyor.

ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn, bugün öğle saatlerinde Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı ve Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Ştefan Muşoiu liderliğindeki Romanya Parlamento Delegasyonu'nu ağırladı.

ASEAN Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede ASEAN ile Romanya ilişkilerinin yanı sıra ASEAN-AB diyalog ilişkilerini geliştirmenin yolları ve araçları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Her iki tarafta görüşmenin oldukça verimli olduğunu, diyaloglarının süreceğini bildirdi.

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