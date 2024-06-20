Romanya Parlamento Delegasyonu, ASEAN Genel Sekreteri'yle görüştü

ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn, bugün öğle saatlerinde Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı ve Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Ştefan Muşoiu liderliğindeki Romanya Parlamento Delegasyonu'nu ağırladı.

ASEAN Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede ASEAN ile Romanya ilişkilerinin yanı sıra ASEAN-AB diyalog ilişkilerini geliştirmenin yolları ve araçları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Her iki tarafta görüşmenin oldukça verimli olduğunu, diyaloglarının süreceğini bildirdi.