Romenlere büyük kıyak. Emekliler istikamet ucuz ekmek kuyruğu

Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte Romenler Türkiye’ye her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle kimlikleriyle girebilecek.

1,5 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Söz konusu gelişme sonrası gözler, turizm sektörüne çevrildi. Sektörün temsilcileri, düzenlemenin bu ülkeden gelen turist sayısını en az yüzde 30 artırmasını beklerken, pasaport ve vizeye ayrılan bütçenin de tatile ekleneceğini tahmin ediyor.

Geçen yıl 990 bin olan Romanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 1,5 milyonu aşması bekleniyor.

"SEYAHAT İÇİN AYRILAN BÜTÇEYE PASAPORT VE VİZE GİDERLERİ DE EKLENİYOR"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Eresin, yakın ülkelerden gelen turistlerin turizm verilerini her zaman pozitif etkilediğini ifade etti.

Eresin, “Kimlikle giriş Romanya’dan gelen turist sayısını en az yüzde 30 artırır. Seyahat için ayrılan bütçeye pasaport ve vize giderleri de ekleniyor. Eğer bu tür bir gider yoksa ayrılan bütçe tatilde kullanılıyor. Mesela orta segment otelde kalıyorsa bir üst segment otelde konaklıyor ya da o bütçeyi alışveriş için kullanıyor. Bu tür adımlar hem turist yelpazesini genişletiyor hem de gelire katkı sağlıyor” diye konuştu.

Polonya ile 2 yıl önceki yapılan düzenleme sonrası bu ülkede çok güçlü bir iletişim çalışması yaptıklarını hatırlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Kaan Kavaloğlu ise, Romanya’da benzer bir etki beklediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile yaptığı ortak basın toplantısında da bu konuya değindi ve “Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz” diye konuşmuştu.

TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDA ALTI ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında altı anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ankara’da 6 Temmuz 1999’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında İşbirliği Protokolü

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışabilmelerine Dair Anlaşma