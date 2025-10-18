Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr evinde El Fetih'i 5-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden ABD'li sosyal medya fenomeni Speed, büyük hayranlık beslediği Cristiano Ronaldo ile unutulmaz bir an yaşadı.

Galibiyetin ardından takım halinde kale arkasındaki tribünün önüne gelen Al Nassrlı futbolcular davul sesiyle birlikte taraftarlarla ritmik alkış tutarak gerçekleştirdikleri ritüeli bu kez Speed'in amigoluğunda yaptılar.

Ronaldo'nun davulun başına geçen Speed'e nasıl ritim tutması gerektiğini el hareketleriyle gösterdiği anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yanındakilerin de yardımıyla nasıl yapıldığını öğrenen Speed, Al Nassr'ın galibiyet sevincinde davulla ritim tutarak tribünü coşturdu.