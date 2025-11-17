A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nun son maçına İspanya deplasmanında çıkacak.

A MİLLİ TAKIM KONYA'NIN RÖVANŞI İÇİN SEVİLLA'DA

İspanya ile grupta oynadığı ilk maçı Konya'da 6-0 kaybeden A Milli Takım bu kötü mağlubiyeti Sevilla'da iyi bir oyunla telafi etmek için mücadele edecek.

NAMAĞLUP İSPANYA GRUPTA HENÜZ GOL YEMEDİ

E Grubu'nda 5'te 5 yaparak 15 puanla liderliği elinde bulunduran İspanya aynı zamanda toplam 19 gol atıp tüm maçlarda kalesini gole kapattı.

TÜRKİYE 5 MAÇTA 15 GOL ATTI

Öte yandan tek yenilgisini İspanya'ya karşı alan Türkiye ise geri kalan tüm maçlarını kazanarak topladığı 12 puanla play-off turuna katılmayı garantiledi. A Milli Takım 5 maçta 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.

LUIS DE LA FUENTE PRESTİJ MAÇI OLARAK GÖRMÜYOR

Matematiksel olarak liderlik şansı sürse de gerçekçi gözle bakıldığında bir prestij maçı önemi taşıyan grubun son karşılaşmasında İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, rotasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Yenilmezlik serisini 31 maça taşımak isteyen İspanya, bu karşılaşmayı gruptaki mevcut duruma rağmen ciddiye alıyor.

İspanyol teknik "En iyi kadromuz ve en iyi oyunumuzla sahada olacağız" diye konuşarak Türkiye karşısında tüm kozlarını sahaya süreceğini ifade etti.

MONTELLA EN AZ 5 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise bu konuda Luis de la Fuente gibi rahat karar verecek pozisyonda değil. Nitekim mart ayında Dünya Kupası'na katılmak için oynanacak play-off maçlarını düşünerek kadrosunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacak.

Bunu da basın toplantısında kendisine sorulan soru üzerine itiraf ederek sarı kart sınırında bulunan oyuncuları İspanya karşısında oynatma riskini almak istemediğini söyledi.

KENAN YILDIZ, KEREM AKTÜRKOĞLU VE OĞUZ AYDIN SINIRDA

Milli takımda son oynanan Bulgaristan maçına ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında bulunuyor. Dolayısıyla bu üç oyuncunun İspanya maçında yedek kulübesinde olmaları bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İSMAİL YÜKSEK YOK

Ayrıca kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan sakatlıkları, İsmail Yüksek ise Bulgaristan karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle İspanya maçında forma giyemeyecek.

Bu gelişmelerle birlikte Montella, İspanya karşısında sahaya süreceği ilk 11'de Bulgaristan maçı kadrosundan en az 5 değişikliğe gidecek.