Rum temsilci 'işgal deyince Özgür Özel salonu terk etti

CHP Lideri Özel, New York’ta yapılan Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Özgür Özel’e, görüşmeler boyunca CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli' de eşlik etti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, bir toplantıda yaptığı konuşma sırasında Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak değerlendirdi. Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önce salonu terk ederek tepki gösterdi. Daha sonra salona dönerek söz aldı ve Stefanou'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Özel, konuşmasında, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın, CHP iktidarında ve partilerinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Burada bu notu düşmezsem, hem ülkemde hem de partim için izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ederim," dedi.

HEM RUMLARA HEM TÜRKLERE BARIŞ GETİRMEK İÇİN YAPILDI

Bülent Ecevit'in harekatı tüm dünyaya duyururken, bunun hem Türklere hem de Rumlara barış getirmek amacıyla yapıldığını ifade ettiğini belirten Özel, harekatın adanın üçte birine kadar ilerleyip durduğunu, daha fazla ilerlenmediğini ve bu sebeple işgal olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Özel, "O dönemdeki Türkiye, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin taleplerini yerine getiren ve hiçbir zaman işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu," diyerek terminolojik bir düzeltme yapmak istediğini belirtti ve adaya barışın gelmesini umduğunu ifade etti.

Özgür Özel, konuşmasında ayrıca, 1980 darbesi sırasında Kenan Evren'in sağ kulağına Yunanlıları ve Rumları düşman olarak fısıldadığını ancak sonrasında Dikili Barış Festivali'nde Papandreu ve İsmail Cem'in birlikte zeytin ağacı dikmesiyle barışı öğrendiğini söyledi. Bu nedenle, savaşı değil barışı konuşmaları gerektiğini belirtti.