Rus enerji devi Gazprom’dan dev zarar. Putin kara kara düşünüyor

Kaynak: AA
Rus enerji devi Gazprom’dan dev zarar. Putin kara kara düşünüyor
Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın enerji devi Gazprom, büyük bir finansal kayıplar yaşamaya devam ediyor. Şirket, 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar açıkladı.

Gazprom’un gelirleri, 2022 yılına göre düşüş göstererek 11,7 trilyon rubleden 8,5 trilyon rubleye indi. Ayrıca, şirketin satış gelirleri de 1,9 trilyon rubleden 364 milyar rubleye kadar azaldı ve böylece 2023 yılını 629 milyar ruble zararla kapattı.

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2022’de 1,2 trilyon ruble net kar bildiren Gazprom, özellikle Avrupa’ya yaptığı doğal gaz ihracatında, uygulanan yaptırımlar sebebiyle ciddi bir düşüş yaşadı.

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Avrupa’daki gelir kaybını dengelemek amacıyla, Gazprom hem Çin’e hem de iç pazara doğal gaz arzını artırmaya çalışıyor. Şirket, bu stratejinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki yatırımlarını da genişletmeye yönelik adımlar atıyor.

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Gazprom, 2023’te büyük bir zarar yaşadı ve özellikle Avrupa’ya doğal gaz ihracatında yaptırımlar nedeniyle ciddi düşüşler gördü. Bu durum, şirketin gelirlerinde ve satış gelirlerinde önemli azalmalara yol açtı.

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Şirket, Avrupa’daki gelir kaybını telafi etmek için Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırmaya ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını genişletmeye çalışıyor. Gazprom’un yöneticileri, küresel doğal gaz piyasasının gelişmeye devam edeceğini ve gaz tüketiminin gelecek 20 yılda yüzde 20 artacağını öngörüyor.

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Ancak, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler, enerji politikalarındaki değişiklikler ve alternatif enerji kaynaklarına olan ilginin artması gibi faktörler Gazprom’un geleceğini etkileyebilir.

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Gazprom’un geleceği, bu faktörlerin yanı sıra şirketin kendi iç dinamikleri ve sektördeki rekabet koşullarıyla da yakından ilintili olacaktır.

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