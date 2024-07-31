Rus kısıtlaması uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rus kısıtlaması uzatıldı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ağustos ayında uygulamaya konulan benzin ihracat kısıtlamalarının ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da bir konuşma yapan Sorokin, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sorokin, gelecekte yakıt pazarında herhangi bir sorun yaşanmaması için ağustos ayında başlayan benzin ihracat yasağının kaldırılmayacağını belirtti ve eylül ile ekim aylarında da ihracat kısıtlamalarının devam edeceğini söyledi. Ancak, motorine yönelik herhangi bir yasağın gündemde olmadığını vurguladı.

Bu durum, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın 23 Temmuz'da benzin ihracat yasağının 1 Ağustos'tan itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini duyurmasının ardından geldi. Rusya'da petrol rafinerilerine yapılan insansız hava araçları saldırıları ve tarım sektöründeki artan talep, benzin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Bu fiyat artışlarına karşı hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamaları getirmekte.

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