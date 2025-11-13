Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin yılı aşkın süre hapis cezası talep edilen iddianamede gazeteci Ruşen Çakır’ın adı da şüpheliler arasında... Çakır, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini ve iddianamede yer alan delillerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'TELEFONLARIMIZA EL KONULDU, YURT DIŞI YASAĞI KONULDU'

İfadeye çağrılan gazetecilerden biri olduğunu aktaran Çakır “Gözaltı değil ifadeye çağrıldılar dediler ama polis bizi emniyete götürdü. Telefonlarımıza el konuldu, yurtdışı yasağı konuldu.” dedi.

'TANIMADIĞIM BİRİNİ TANIMADIĞIMI NASIL KANITLAYAYIM?'

İddianamede, Çakır’ın Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’dan para aldığı iddia edilerek HTS kayıtlarına işaret edildi. İddiaları reddeden Çakır'ın “Murat Ongun’u tanıyorum ama Emrah Bağdatlı’yı tanımıyorum. HTS örtüşmelerinin çoğu çalıştığım yerler; Sanayi Mahallesi, Maslak ve kombine biletim olan Galatasaray stadı. Tanımadığım birini tanımadığımı nasıl kanıtlayayım?” ifadeleri dikkat çekti. Çakır, iddianamede geçen “inkara yönelik olduğu anlaşılmıştır” ifadesinin gerçeklikle bağdaşmadığını da söyledi.

'KANIT DEDİKLERİ...'

İddianamede yer alan “örgütü kamuoyuna güzelleme ve eylemlerini meşru gösterme” suçlamasına da karşı çıkan Çakır, iddiaların dayandırıldığı yayınların tarihlerine dikkat çekti. Çakır, “PR yapmışım diyorlar ama kanıt olarak gösterilen iki yayın, Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan bir-iki ay sonraki yayınlar. Para aldığı iddia edilen tarihler ise tutuklama öncesi. Tarihler bile örtüşmüyor.” dedi.