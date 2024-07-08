Rusya çocuk hastanesini vurdu. Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’da işgale devam eden Rusya geniş çaplı füze saldırısı düzenledi. Rus güçleri aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu kentlerde binaları vurdu. Rus güçlerinin saldırdığı yerler arasında Kiev’de bir çocuk hastanesi de bulunuyor. Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünün bildirildiğini söyledi.

AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ HASTANELERİNDEN BİRİYDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’ni vurduğunu açıklarken, “Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor” dedi.

Enkazı kaldırmak için doktorların ve bölge sakinlerinin çalıştığını aktaran Zelenskiy, “Rusya çocuklara ve insanlığa karşı işlediği tüm suçların cevabını tam olarak vermek zorunda. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması, Rusya'nın ne olduğunu, ne yaptığını herkesin görmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mermilerin parçalarının başkentin 2 merkezi bölgesine düştüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, “Bu bombardıman sivilleri hedef aldı, altyapıyı vurdu. Tüm dünya bugün terörün sonuçlarını ve sadece güçle karşılık verilmesi gerektiğini görmeli” dedi.