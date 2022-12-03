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Putin merdivenlerden düştü altına yaptı. ABD basını yazdı

Kremlin karşıtı bir Telegram kanalı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta merdivenlerden düşerek altına kaçırdığını iddia etti. ABD gazetesi The New York Post ise söz konusu iddiayı internet sitesinde manşete aldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 09:30
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in merdivenlerden düştü altına yaptığı iddia edildi

Putin merdivenlerden düştü altına yaptı. ABD basını yazdı
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Eski bir Rus casusu tarafından yönetildiği iddia edilen "General SVR" adlı Telegram kanalına göre, Rusya'nın 70 yaşındaki Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba akşamı Moskova'daki resmi konutunda merdivenlerden düştü.

ABD'de yayınlanan The New York Post gazetesi, söz konusu Telegram kanalının iddialarını, kendi internet sitesinde manşete aldı ve kanalın, "Hasta Rus liderin, merdivenlerin beş basamağından kuyruk kemiğinin üzerine düştüğü" iddialarına yer verdi.

'ALTINA KAÇIRDI' İDDİASI

Telegram kanalı, "Korumaların hemen yardımına koşmasına rağmen, 'mide ve bağırsaklarını etkileyen kanser' nedeniyle, düşmenin de etkisiyle Putin 'istem dışı altına kaçırdı" diye yazarak hem kanser iddialarını tekrar gündeme getirdi hem de Putin'in "altına kaçırdığını" öne sürdü.

General SVR, "Üç koruması, Putin'in en yakın kanepeye oturmasına yardımcı oldu ve konutta görevli olan sağlık görevlilerini çağırdı" dedi. Putin'in sağlığında herhangi bir kritik sorunun olmadığını ileri süren Telegram kanalı, Rus liderin tek sıkıntısının "kuyruk sokumu bölgesinde hissettiği ağrı" olduğunu aktardı.

Yazıda, Başkan'ın düşme nedeninin belirlenmesi için özel bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. "Paranoyaklığıyla ünlü" Rus liderin kaymaz ayakkabılar giydiği ve resmi konuttaki merdivenlerin güvenli kabul edildiği ifade edildi. Mesaj, "Görüldüğü üzere, sinirler vurulduğunda tüm önlemler boşa gidebiliyor" ifadeleriyle bitirildi.

Öte yandan olduğu iddia edilen olaydan bir gün sonra Putin, Moskova'daki bir laboratuvarı gezerken görüntülendi.

'PUTİN KANSER' İDDİALARI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği şubat ayından beri Putin'in sağlık sorunlarıyla ilgili söylentiler yaygınlaşmaya başladı. Ekim ayı sonlarında Kyiv Post muhabiri Jason Jay Smart, Putin'in Ryazan bölgesindeki bir acemi birliğinde askerleri selamlarken çekilmiş görüntülerini paylaşarak, Rus liderin ellerinde serum izleri olduğunu dair spekülasyonlara yol açtı.

Birkaç haffta önce General SVR de Putin'in, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesi sırasında titrek pozisyonunu eleştirerek, "Putin'in kanseri ilerliyor. Uygulanan tedaviye rağmen ağrıları geçmiyor" iddialarını ortaya atmıştı.

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Çetin Karaşahin
3.12.2022 10:09
Oldukça insani bir durum, niye manşet oluyor ki ?  
 
Her ülkede varmış
3.12.2022 09:52
"Birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa altını kirletmiştir!" Hint atasözü.  
 
UmutCan
3.12.2022 09:41
Sevelim yada sevmeyelim herkesin başına gelebilecek 1 olay.banada bel kısmına araba çarptığının gecesi uyurken altıma kaçırmışım 😁  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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