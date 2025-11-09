Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri vermesinin yankıları sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Lavrov, Rusya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Amerikan ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma talimatı vermesiyle ilgili Washington’dan herhangi bir açıklama gelmediğini kaydetti.