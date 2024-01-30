Rusya NATO'yu tehdit etti. ‘Karşı planlarımız var’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri, ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları tek bir nükleer cephanelik olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamaya yönelik planlar oluşturduklarını söyledi.

"RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK PLANLAR YAPIYORUZ"

ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, bu husustaki verileri incelediklerini söyleyerek, "NATO'nun 3 ülkesine (ABD, İngiltere ve Fransa) ait nükleer silahların tamamını tek bir nükleer cephanelik görüyoruz ve Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlayacak şekilde planlar yapıyoruz” dedi.

"CİHATÇI GRUPLARIN TEHDİDİ ARTIYOR"

Lavrov, Rusya'ya ziyarette bulunan Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü. İki mevkidaş, başkent Moskova'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afrika'daki duruma dikkat çeken Lavrov, IŞİD ve El Kaide bağlantılı cihatçı gruplardan gelen terör tehdidinin arttığını ve bu durumdan kaygı duyduklarını belirtti.

"GAMBİYA VE AFRİKALILAR KRİZLERE ÇÖZÜM BULMALI"

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nda (ECOWAS) ortaya çıkan sorunlara parmak basan Lavrov, "ECOWAS üyeleri arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz." dedi. Lavrov, Gambiya ve Afrikalıların Afrika kıtasındaki krizlere çözüm bulunmasından taraf olduğunu ifade etti.

"SORUŞTURULDUĞUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarını 7 Ekim saldırılarına karışmakla suçladığını kaydeden Lavrov, BM'nin İsrail'le temas halinde olarak bu problemi çözmesini umduğunu belirtti. Lavrov, "Soruşturma olursa gerçekler ortaya çıkar ama soruşturma sırasında UNRWA'ya ceza verilirse alınacak karar doğru olmaz" değerlendirmesini yaptı. Bakan Lavrov, UNRWA'nın işgal altındaki topraklardaki Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiğini anımsattı.