Rusya ve Çin'den G7 liderlerine sert tepki

G7 zirvesinde Rusya ve Çin'e karşı tavırları sebebiyle iki ülkeden G7 liderlerine sert tepki geldi.

Rusya ve Çin'den G7 liderlerine sert tepki

Editör: Ersoy Özdem

Moskova ve Pekin yönetimi, Japonya'da gerçekleştirilen ve G7 liderlerinin Rusya'yı hedef alması üzerine sert bir tepki ortaya koydular.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü G7'yi Rusya ve Çin'i "caydırmayı" amaçlayan bir gündemle "kendi büyüklüklerine" kapılmakla eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, G7 liderlerini "uluslararası barışı engellemekle" suçladı ve grubun davranışları üzerinde düşünmesi ve rotasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık ayrıca, "Bir avuç Batılı ülkenin kasten başka ülkelerin iç işlerine karışarak küresel meseleleri manipüle ettiği günler geride kaldı" ifadelerini de kullandı.

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