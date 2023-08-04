Rusya’da muhalif Navalni, 19 yıl hapse mahkum edildi

Rus mahkemesi, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalni'yi "aşırılık yanlısı topluluk oluşturma" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

KAYNAK: AA
Rusya’da muhalif Navalni, 19 yıl hapse mahkum edildi

TASS haber ajansına göre, Moskova Şehir Mahkemesindeki davada, Navalni, "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak, ona katılmak, aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, aşırılık yanlısı topluluğu organize etmek, aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıda bulunmak, reşit olmayanların yaşamını tehdit eden faaliyetlere katılımını sağlamak" ile suçlandı.

Mahkemenin hakimi, Navalni'ye özel rejim uygulanan hapishanede cezasını çekmek üzere 19 yıl hapis cezası verdi.

Davanın ikinci sanığı, Navalny'nin YouTube kanalının eski teknik müdürü Daniel Holodnıy ise konumunu kullanarak aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek ve aşırılık yanlısı bir topluluğa katılmakla suçlandı.

Mahkeme, Holodnıy'ı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vladimir Bölgesi’nde Navalni'nin daha önceki suçlardan ötürü cezasını çektiği cezaevinde yapılan duruşma, özel şartlarda gerçekleştirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalni hakkında 20 Ekim 2021'de "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

NAVALNİ'NİN ZEHİRLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI

Kremline muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021’de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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