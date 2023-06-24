Rusya'dan batılı ülkelere uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Rusya'da yaşanan darbe girişiminin halk tarafından direnişle karşılandığı dile getirilirken "Bu eylem Rusya'yı istikrarsızlaştırma hedefi taşıyor" denildi.

Rus Bakanlık, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüleceğine inandıklarını vurgularken batılı ülkelere karşı uyarıda da buludu. Bakanlığın yazılı açıklamasında "Batılı ülkeleri, Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyarıyoruz" denildi.

Rus vatandaşlarına Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırında yer alan kentlerine gitmeme konusunda uyarı yapıldı.

"RUS HALKININ VE RUS DEVLETİNİN ASIRLIK BİLGELİĞİNE LAYIK BİR ÇÖZÜM BULACAĞINA İNANIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı bir açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor. Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya’nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.

Batılı ülkeleri, Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler boşunadır ve ne Rusya'da, ne de yurtdışındaki aklı başında siyasi güçler arasında karşılık bulmayacak. Yakın gelecekte durumun, Rus halkının ve Rus Devletinin asırlık bilgeliğine layık bir çözüm bulacağına inanıyoruz.

"MÜTTEFİKLERİMİZ VE YABANCI ORTAKLARIMIZIN BU İLKELİ DURUŞU ANLAMASINI ÇOK TAKDİR EDİYORUZ"

Özel askeri harekatın tüm amaç ve hedefleri yerine getirilecek. Ülkemiz güvenliğini sağlamak, değerlerini korumak, uluslararası arenadaki prestijini güçlendirmek ve adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak için egemen rotasını sürdürecek.

Müttefiklerimiz ve yabancı ortaklarımızın, şu anda tam olarak hissettiğimiz üzere bu ilkeli duruşu anlamasını çok takdir ediyoruz.