Rusya’dan Kiev’e dron saldırısı: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Rusya’dan Kiev’e dron saldırısı: 9 yaralı

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dron saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği dron saldırısında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dron ile hedef aldı. Hava savunma sistemi tarafından imha edilen drondan düşen parçalar bir binaya isabet etti. Binada yangın çıkarken, 19 kişi tahliye edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Solomianskyi bölgesindeki saldırıda 11 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı, Rusya'nın bu ay Kiev'e yönelik 19. saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyu 62 İHA fırlattığını, 33'ünün Kiev ve diğer bölgeler üzerinde imha edildiğini aktardı.

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