Rusya’nın çakılan uzay mekiği Ay’a zarar verdi

Rusya'nın Ağustos ayında gönderdiği ve Ay'a çakılmasıyla sonuçlanan uzay yolculuğunun Dünya'nın uydusunda yarattığı tahribat belli oldu.

Rusya’nın çakılan uzay mekiği Ay’a zarar verdi

Rusya’nın başarısızlıkla sonuçlanan Ay yolculuğunun Ay’da yarattığı tahribat ortaya çıktı. Rusya, 47 yıl sonra Ay’a Luna-25 isimli uzay mekiğini göndermiş fakat uzay mekiği 19 Ağustos’ta kontrolden çıkarak Ay’a çakılmıştı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan görüntülerde Luna-25’in düşüşünün Ay’da yarattığı tahribat gözler önüne serildi. NASA’nın LRO isimli aracından elde edilen görüntülerde uzay mekiğinin düşmesinden sonra 10 metre genişliğindeki bir krater oluştuğu görülüyor.

NASA tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir krater tespit edildi. Bunun çapının 10 metre genişliğinde olduğu görülüyor. Yeni krater, Luna-25’in düştüğü bölgeye yakın olduğu için bunun sebep olduğu düşünülüyor” dedi.

Soğuk Savaş döneminde uzaydaki rekabette ABD ile mücadele eden Rusya, Dünya’nın uydusuna mekik gönderen ilk ülke olmuştu. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin de 1961’de uzaya seyahat eden ilk insan olmuştu.

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