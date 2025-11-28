Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında İstanbul Boğazı’ndan Rusya'ya giden iki gemide patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği gemilerle ilgili yapılan açıklamada, Gambia bayraklı “KAIROS” adlı ham petrol gemisinden 'dış müdahale', 'VIRAT' isimli gemiden ise 'isabet aldık' ihbarında bulunulduğu kaydedildi.

KAIROS'TAN 25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

KAIROS gemisinin personeli, Türk bayraklı “Türkan Saylan” gemisinden yardım isteyerek gemide 25 mürettebatın olduğu bilgisini verdi. Mürettebatla ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Valiliği "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide meydana gelen yangında, gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir" ifadelerini kullandu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Kefken açıklarındaki gemi yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri’ne 52 mil mesafede) Karadeniz’de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

VIRAT GEMİSİNDEN İHBAR

VIRAT isimli gemi personeli de 'isabet aldık' ihbarında bulundu. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada gemiden gelen ihbara değinilerek, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" denildi.

Bakan Uraloğlu VIRAT gemisi ile ilgili de açıklama yaparak 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SALDIRI DURUMU NETLEŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğunun ilerleyen zaman içinde netleşeceğini belirterek şöyle konuştu:

"KAIROS’ isimli gemiye Nene Hatun ve beraberinde iki tane daha kurtarma botumuz müdahale ediyorlar. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlama oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mıdır, patlama mıdır, mayına çarpma mıdır bunu netleştireceğiz. Kıyılarımıza yakın olması bizim bu konudaki hassasiyetimizi üst seviyeye çıkarmıştır.

Gemi personeli hakkında da konuşan Uraloğlu şunları söyledi:

"Gambiya bayraklı gemiler, farklı ülkelerden personel var. Hiçbirinin sağlık problemi yoktur ama ihtiyaten sağlık ekipleri genel bir kontrol yapıyorlar. İkinci geminin kaptanı ile iletişime geçildi, personelde yaralanma yok, ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz gittiğinde daha net bilgi alacağız. Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. Gemilerin yaptırım altında olup olmadığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Gemideki personel, 19’u Çinli, 4’ü Bangladeşli, 1’i Myanmar’lı, 1’i Endonezya’lı. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında"