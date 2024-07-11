Ruud Van Nistelrooy imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ruud Van Nistelrooy imzayı attı

Ruud Van Nistelrooy efsanesi olduğu Manchester United'a teknik adam olarak geri döndü.

Manchester United, kısa bir süre önce teknik direktör Erik ten Hag ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Kırmızı Şeytanlar, teknik ekibine bir takviye daha yaparak eski oyunculardan Ruud van Nistelrooy’u yardımcı antrenörlük görevine getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı bugün Manchester United teknik ekibine katıldı.

Ayrıca Hollandalı teknik direktör Rene Hake de Go Ahead Eagles takımından Manchester United’ın teknik kadrosuna dahil oldu.

Van Nistelrooy, futbolculuk kariyerinde Manchester United formasıyla 219 maçta 150 gol atarken, 30 asistle de katkı sağlamıştı.

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