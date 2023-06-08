Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil

OKUMAK

Rüya görürken bir şeyler okuyamazsınız! Kitaplar, sınav soruları, yol işaretleri, reklam panoları ve ilanlar gibi şeyler de buna dahil. Bunu inkar edenler yüksek ihtimalle yanılıyordur.

Uyku döngüleri sırasında dilin anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili olan beyin bölgeleri büyük ölçüde hareketsiz kalır. Yani dili işleme yeteneğimiz de bizimle birlikte uykuya dalar.