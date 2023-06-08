Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil

Araştırmacılar, rüya gördüklerinin farkında olan ve rüyalarında hareketlerini kontrol edebilen insanlarla birlikte çalışarak, kendilerini gıdıklayıp gıdıklayamayacaklarını veya rüyalarındaki diğer karakterler tarafından gıdıklanıp gıdıklanamayacaklarını görmek istediler.
Bilinçli rüya görenlerin kendilerini gıdıklayamadıkları ve rüyalarındaki diğer karakterlerin de bunu yapamadıkları ortaya çıktı. Bu, araştırılması garip bir konu gibi görünebilir, ancak sonuçlar insan beyni ile ilgili bilgiler verebiliyor.