Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil

Bugüne kadar uyku üzerine sayısız araştırma yapıldı. Buna göre, her zaman hatırlayamasak da herkes rüya görüyor. Fakat rüyada deneyimleyemeyeceğimiz 7 şey ortaya çıktı. Gelin onlar neymiş bir göz atalım…

1/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 1
2/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 2

AKILLI TELEFONLAR

Rüyanızda deniz manzaralı evinizde oturduğunuzu görüyorsunuz, arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksınız ancak önce hava durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Muhtemelen bunu yapamayacaksınız. Neden mi? Çünkü çoğu insan rüyasında akıllı telefon görmüyor. 16.000 rüya raporunun incelendiği bir araştırmada, akıllı telefonların rüyaların yaklaşık %4’ünde yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum oldukça garip, çünkü akıllı telefonlar çoğu insan için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

3/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 3

“Tehdit simülasyonu hipotezi”, rüyaların bizi gerçek dünyada karşılaştığımız hayati tehlikelerle ve stresli durumlarla başa çıkmaya hazırladığını öne sürüyor. Cep telefonları, insanlığın en temel korkuları arasında henüz yerini bulmadı. Çünkü cep telefonları nispeten yeni bir icat. Bu nedenle rüyalarımızda akıllı telefon görme ihtimalimiz epey düşük.

4/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 4

GIDIKLANMAK

Gıdıklanmanın nedeni hakkında birkaç farklı teori bulunuyor. Bu durumun sebebi sosyal bağlar olabileceği gibi gıdıklanma sırasında vücudun kendi savunma mekanizmasının ortaya çıkması da olabilir.

İlginç bir şekilde, gıdıklama hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak bilim insanları, bilinçli rüya görenlerin bile kendilerini rüyalarında gıdıklayamadığına emin.

5/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 5

Araştırmacılar, rüya gördüklerinin farkında olan ve rüyalarında hareketlerini kontrol edebilen insanlarla birlikte çalışarak, kendilerini gıdıklayıp gıdıklayamayacaklarını veya rüyalarındaki diğer karakterler tarafından gıdıklanıp gıdıklanamayacaklarını görmek istediler.

Bilinçli rüya görenlerin kendilerini gıdıklayamadıkları ve rüyalarındaki diğer karakterlerin de bunu yapamadıkları ortaya çıktı. Bu, araştırılması garip bir konu gibi görünebilir, ancak sonuçlar insan beyni ile ilgili bilgiler verebiliyor.

6/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 6

OKUMAK

Rüya görürken bir şeyler okuyamazsınız! Kitaplar, sınav soruları, yol işaretleri, reklam panoları ve ilanlar gibi şeyler de buna dahil. Bunu inkar edenler yüksek ihtimalle yanılıyordur.

Uyku döngüleri sırasında dilin anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili olan beyin bölgeleri büyük ölçüde hareketsiz kalır. Yani dili işleme yeteneğimiz de bizimle birlikte uykuya dalar.

7/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 7

Bununla birlikte, bazı istisnalar da yok değil. Rüya görürken sürekli olarak okuyabilen insanlar da var, ancak bunların hepsi aynı gruba dahil. Bu kişilerin hepsi şair.

8/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 8

HIZLI KOŞMAK

En son ne zaman rüyanızda hızlı koştunuz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuz. Rüyalarda koşmak genellikle yavaş, su içinde koşuyormuş hissiyatıyla gerçekleşir, hatta günlük yaşamlarında düzenli olarak koşan insanlar için bile durum böyledir.

9/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 9

Uykuda beyin aktif olmasına rağmen beyin dalga aktivitesi yavaştır, bu da su içinde hareket ediyormuşsunuz hissi yaratır.

10/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 10

YENİ BİR YÜZ YARATMAK

Rüya gören zihinlerimiz tamamen orijinal bir yüz yaratabilir mi, yoksa hepsi daha önce gördüğümüz insanlar mıdır? Bu durumu bilimsel bir şekilde test etmek neredeyse imkansız, ancak beynin nasıl çalıştığı hakkında bildiğimiz bazı şeyler rüyalarımızdaki insanları anlamamıza yardımcı olabilir.

11/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 11

Uyku esnasında beyin, bilgiyi kısa vadeli hafızadan uzun vadeli depoya taşır. Bu yüzden rüyalarda yer alan yüzlerin gerçek dünyadan kişiler olduğu düşünülüyor. Hatta sadece kalabalıkta gözünüze ilişen bir yüz bile rüyalarınızda yer alabilir. Peki ya, rüyamızda gördüğümüz canavarlar?

12/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 12

ZAMANI DENEYİMLEMEK

Bilim insanları rüyada belirli görevleri gerçekleştirmenin ne kadar süreceğini araştırdı. Beynin belirli aktiviteleri işleme şeklini haritalandırdıktan sonra (mesela belirli bir adım sayısında yürümek gibi), bilinçli rüya gören bir grup insandan aynı aktiviteyi rüyalarında gerçekleştirmeleri istendi.

13/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 13

Bu kişiler uyurken gözlerini hareket ettirerek, araştırmacılara rüyada ne kadar zaman geçirdiklerini gösterdiler. Sonuçta, rüya görürken gerçek dünya zamanını deneyimlemediğimiz ortaya çıktı.

14/14
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil 14

KOKU ALMAK

Bazı insanlar rüyalarında kokuları deneyimleyebilir, ancak bunlar genellikle gerçek dünyada çok güçlü koku alma duyusuna sahip olan kişilerdir. Bu insanlar oldukça nadirdir. Bu nedenle çoğumuz rüyada koku alamayız.

Kaynak: Listelist

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Rüyada baykuş görmek ne anlama geliyor? Rüyada baykuş görmenin anlamı nedir?
Rüyada baykuş görmek ne anlama geliyor? Rüyada baykuş görmenin anlamı nedir?