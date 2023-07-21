Rüyalarını kontrol edebilmek için kafasını matkapla deldi

Rusya’da bir kişi, rüyalarını kontrol edebilmek amacıyla çip yerleştirmek için kafasını matkapla deldi.

Rüyalarını kontrol edebilmek için kafasını matkapla deldi

Rusya’da bir kişinin deney yapmak için kafasını delerek hastanelik olması gündem oldu.

Novosibirsk kentinde yaşayan 40 yaşındaki Mikhail Raduga, rüyalarını kontrol edebilmek ve izleyebilmek için bir çip geliştirdi. Yaklaşık 2 ay önce bir kliniğe başvurarak geliştirdiği çipin beynine yerleştirilmesini talep eden Raduga, yaptığı açıklamada klinik tarafından riskli bulunan operasyonun reddedilmesinin ardından çipin nasıl yerleştirileceğini anlamak için internette araştırma yaptığını ve iskeletler üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Raduga, çocukluğundan beri rüyalar üzerine çalıştığını ve son bir buçuk yıldır bu konu üzerinde deneyler yaptığını ifade etti.

Bir süre sonra çipi kafasına yerleştirmeye karar veren Raduga, matkapla kafatasını deldi. Kan kaybetmeye başladığını fark eden Raduga, en yakın hastaneye başvurdu. Ameliyata alınan Mikhail Raduga’nın kafatasına yerleştirdiği çip çıkarılırken, hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

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