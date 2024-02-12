Ryan Kent'e Lazio'dan tepki. Başkan küplere binmiş

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Ryan Kent'e Lazio'dan tepki. Başkan küplere binmiş
Fenerbahçe'den ayrılıp Lazio'ya atmaktan son anda vazgeçen Ryan Kent konusunda Başkan Lotito, "Umrumda bile değil!" dedi.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde Fenerbahçeli Ryan Kent’in takıma gelmesi son anda iptal olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lotito, "Ryan Kent’i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum. Umurumda bile değil. Bu bizim için sıfır maliyetli fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu. Çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde İngiliz futbolcunun Lazio’ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı.
Ancak Kent’in Lazio’ya transferi, oyuncunun son anda karar değiştirmesi nedeniyle iptal olmuştu.
Bu sezon Fenerbahçe’de 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı 12.

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