Saadet Partisi'nden Anadolu Ajansı'na çağrı

Saadet Partisi ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerinin çelişmesinin ardından Anadolu Ajansı’na çağrı yaptı.

Saadet Partisi'nden Anadolu Ajansı'na çağrı

Türkiye bugün sandığa gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu. Bunun üzerine ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) sonuçları paylaşılmaya başladı.

Ancak iki ajansın sonuçları çelişti.

SAADET PARTİSİ’NDEN AA’YA ÇAĞRI

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başta Anadolu Ajansı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Milyonlarca insanımızın sandık iradesini doğru veri ışığıyla bizlere aktarın. Bu sizin milletimize olan görevidir" ifadelerini kullandı.

AA'nın verilerine ABB Başkanı Mansur Yav

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