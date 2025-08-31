Sabah sporu kabusa döndü: Talihsiz kadının hayatî tehlikesi sürüyor

ABD, Alaska'nın güneyindeki Kenai kentinde yaşayan 36 yaşındaki Ariean Fabrizio Colton, Salı sabahı saat 05.45 sularında evinin önünden koşuya çıkmıştı. Bu rutin egzersiz, beklenmedik bir felakete dönüştü.

Yerel yetkililere göre, Colton evinden yaklaşık 50 metre uzaklaştığında, komşu bir mülkten fırlayan bir boz ayı tarafından saldırıya uğradı. Ayı, anneyi yakaladıktan sonra onu yol boyunca yaklaşık 100 metre sürükleyerek komşu bir arsaya kadar taşıdı. Bu olay, Colton'un ailesini ve mahalleyi şoke ederken, vahşi yaşam uzmanları bölgedeki ayı nüfusunun artan tehlikesine dikkat çekti.

Tanık ve yetkililerin açıklamalarına göre, saldırı sırasında bir komşu ayı seslerini duydu. Alaska Yaban Hayatı Memuru David Lorring, KTUU haber kanalına verdiği demeçte, "Komşu, ayının havlama ve homurdanma seslerini duydu. Önce bir köpeğe saldırdığını sandı, ancak sesler devam edince dışarı çıktı ve Colton'u ağır yaralı halde buldu" dedi.

Colton, yüz ve kafa derisinde derin yaralarla bilincini kaybetmeden komşu tarafından kurtarıldı. Hemen tıbbi müdahale için Anchorage'taki bir hastaneye helikopterle nakledildi. Hastane, evinden yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bulunuyor.

"AİLEMİN YENİ BAŞLANGICI KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Colton ailesi, bu yaz Utah eyaletinden Alaska'ya yeni taşınmıştı. GoFundMe platformunda oluşturulan yardım kampanyasında, ailenin "güzel yeni evlerini ve Alaska'nın doğal güzelliklerini keyifle keşfederken" bu trajediyi yaşadıkları belirtildi. Ariean Fabrizio Colton, hemşirelik mesleğini icra eden, maceracı ruhu ve doğa sevgisiyle tanınan bir anne olarak tanımlanıyor.

Mağdurun ailesi, "O, son derece iyi kalpli, güçlü ve dayanıklı bir kadın. Her zaman başkalarına yardım etmeye hazır" diye yazdı. Üç çocuk annesi Colton'un eşi Tyler Colton ve çocukları, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Kampanya, tıbbi masraflar, ameliyatlar ve rehabilitasyon için destek topluyor ve kısa sürede 63 binden fazla dolar bağış aldı.

Aile, "Ariean ilk ameliyatını geçirdi ve doktorlar umutlu. Ancak uzun bir iyileşme süreci bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Elim olay Colton'un ailesi için sadece fiziksel değil, duygusal bir darbe oldu. Yeni bir eyalete taşınmak, genellikle heyecan verici bir adım olsa da, Alaska'nın vahşi doğası sakinlerine ekstra dikkat gerektiriyor. Yetkililer, yeni taşınan ailelere ayılara karşı önlem almayı vurgulamayı planlıyor.

BOZ AYI TEHLİKESİ: ALASKA'NIN GERÇEĞİ

Alaska, Kuzey Amerika'da boz ayı, grizzly ve siyah ayı gibi üç ayı türünün de yaşadığı bir eyalet. Boz ayılar, özellikle sonbahar aylarında kış uykusuna hazırlanırken yiyecek arayışında daha agresif hale geliyor. Ağustos ve Eylül ayları, somon balığı ve yaban mersini gibi besin kaynaklarının bol olduğu dönemler nedeniyle ayı-insan karşılaşmalarının en sık yaşandığı zamanlar.

Alaska Balık ve Yaban Hayatı Departmanı verilerine göre, eyalette her yıl onlarca ayı saldırısı rapor ediliyor, ancak ölümcül olanlar nadir. Yine de, 2024'te kaydedilen ayı-insan temasları, son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Saldırgan ayının boz ayı olduğu tahmin ediliyor, ancak kesin tür belirlenmesi için izler inceleniyor. Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, arama çalışmalarını yaya ekipler ve dronlarla sürdürüyor. Memur Lorring, "Ayı bulunursa, halk sağlığı nedeniyle öldürülecek. Ancak belirli ayı tespiti zor ve hayvan bölgeden uzaklaşmış olabilir" dedi.

Yetkililer bugün yayımladıkları bir bildiride "Çocuklar ve evcil hayvanlar dışarıda yalnız bırakılmamalı, çöpler, evcil hayvan mamaları ve kuş yemlikleri ayı çekecek şekilde açıkta durmamalı." ikazında bulundu.

Bölge, hem konut alanlarının hem de ormanlık bölgelerin iç içe geçtiği bir yer olduğu için risk artıyor.

TOPLUM DAYANIŞMASI VE İYİLEŞME SÜRECİ

Colton'un hikayesi, sosyal medyada ve yerel topluluklarda büyük yankı uyandırdı. Ailesi, bağışçılara ve dua edenlere teşekkür ederken, "Ariean'ın dayanıklılığı bizi motive ediyor" dedi.

Colton'un durumu şimdilik stabil olsa da, yüzündeki derin yaralar nedeniyle birden fazla ameliyat geçirecek.