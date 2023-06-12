Sabahları artan baş ağrısı ölümcül olabilir. Uzmanı açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sabahları artan baş ağrısı insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Mansur Mammadov, beyin tümörünün en önemli ve en sık görülen belirtisinin “sabahları artan baş ağrısı” olduğuna dikkat çekti.

Mansur Mammadov, her hastalıkta olduğu gibi, beyin tümörlerinde de erken teşhisin hayat kurtarıcı bir rol oynadığını dile getirdi.

“İYİ HUYLU OLARAK SINIFLANDIRABİLİRİZ”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mansur Mammadov, beyin tümörlerinin, beyin cerrahisinde (Nöroşirürji) önemli bir hastalık grubunu oluşturduğunu belirterek şu sözleri söyledi:

“Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlere birincil (primer) beyin tümörü denilir. İkincil (sekonder) beyin tümörü ise beyin dışı bir kanserin beyne yayılması ile oluşur. Genel olarak beyin tümörlerini malign (kötü huylu) ve benign (iyi huylu) olarak sınıflandırabiliriz”

Santral sinir sisteminin, özellikle de beynin, çok sıkı korunan kapalı bir kutunun (kafatası) içinde olduğundan basınç değişikliklerine çok hassas olduğuna değinen Dr. Mammadov, bu nedenle kanser hücresi içermemelerine rağmen bazı iyi huylu tümörlerin de önemli yapılara baskı yaparak hayati tehlikeye neden olabileceğini belirtti.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?

Beyin dokusunun kendisi, beyin içerisindeki sinirlerden, beyindeki zarlardan, beyini çevreleyen kafa tası kemiğinden veya kafa tası çevresindeki kas dokusundan oluşan tümörler beynin birincil (primer) beyin tümörü veya vucudun başka bir organlarından (akciğer, meme, prostat v.b) beyine sirayet eden diğer organ kanserlerine metastaz veya ikincil (ekonder) beyin tümörü adı verilir.

BEYİN TÜMÖRLERİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı)

-Bulantı, kusma, çiftgörme, bulanık görme

-Bayılma (sara nöbetleri)

-Denge ve yürüme bozuklukları

-Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı

-Unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları