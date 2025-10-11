Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem erkeklerde sık görülen bir sorun olsa da çoğu zaman ne zaman ciddiye alınması gerektiği ihmal edilebiliniyor.

Mevsim değişiklikleri, stres, yorgunluk, yetersiz beslenme ya da hormonal dalgalanmalar, sıcaklık dökülmelerine yol açabilirken; bazı saç kaybı ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor.

Uzmanlara göre günde ortalama 50 ila 100 tel saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Ancak bu miktardaki belirgin şekilde genişleme, yastıkta, tarakta veya duşta elinize çok sayıda saç teli gelmesi saç dökülmesinin artık “fizyolojik sınırlar”da olduğunu gösteriyor.

Özellikle saçlarda seyrelme, kafa derisinin ortaya çıkması ya da belirli parçalar açılıp fark ediliyorsa bu durum mutlaka ciddiye alınmalı.

Saç bozukluklarının ardındaki demir eksikliği, tiroit bozuklukları, B12 vitamini veya D vitamini eksikliği, hormonal dengesizlikler, kronik stres, uyku bozuklukları ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden yatabiliyor

Kadınlarda doğumdan sonraki dönem, emzirme süreci ya da menopoz; Erkeklerde ise genetik faktörler ve testosteron dengesizlikleri saç kaybını hızlandırabiliyor.

Bu nedenle saç dökülmesi uzun süredir devam ediyorsa yada kişide daha önce olmayan başka belirtiler varsa bir dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor.

Saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemler arasında ilk sırada düzenli beslenme geliyor.

Protein, demir, tüketimi, biyotin ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdaların tüketilmesi saç köklerini güçlendiriyor.

Yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, badem, balık saç sağlığı için son derece önemli besinler arasında yer alıyor.

Gün içinde yeterli miktarda su, saç derisinin nem oranının bozulmasına yardımcı oluyor. Ayrıca saç bakımında sık yapılan bazı hatalardan da dökülmeyi azaltabiliyor.

Saçı çok sıkı toplamak, çok sık ısıya maruz bırakarak kullanmak ve kimyasal işlemler saç tellerinin kırılmasına neden oluyor.

Stresin yayılması de saç sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Uzun süreli stres, saç uzamasını bozarak dökülmelere neden olabiliyor. Düzenli egzersiz, hareket, açık havada yürüyüş gibi aktiviteler hem ruhsal dengeyi koruyarak hem de saç köklerinin daha sağlıklı çalışmalarını destekliyor.

Saç dökülmesi yalnızca estetik bir sorun değil, bazen vücudun iç dengesinde bir bozulmanın işareti olabilir.