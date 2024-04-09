Sacha Boey geri dönüyor

Alman devi Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi yaşandı.

Devre arası transfer döneminde Bavyera ekibinin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, sakatlığını atlattı ve bugün bireysel antrenmanlara başladı.

MUNIH'TEN AÇIKLAMA

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden Boey'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Boey'in sakatlığını atlattığı ve bireysel antrenmanlara başladığı yazıldı.

Boey, antrenmanda sakatlanmıştı ve bir süredir sahalardan uzaktı.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sacha Boey, Bayern Münih ile 2 maçta süre alırken, bu maçlarda toplam 109 dakika sahada kaldı.