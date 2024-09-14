Sadettin Saran yıllar sonra müjdeyi verdi

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Süper Lig’in efsane takımlarından Eskişehirspor 8 sene önce Başakşehir maçı ile veda etmişti.

Eskişehirspor Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından büyük bir hüzün yaşayan taraftarlar statta olay çıkarmıştı.

8 YILLIK BORÇ SİLİNDİ

Söz konusu olaylar sırasında stattaki led ekranlar zarar görmüş ve kırmızı-siyahlılar Sadettin Saran’a 100 bin dolar borçlanmıştı.

Borcu hala ödeyemeyen Eskişehirspor yönetimi Sadettin Saran’a İstanbul’da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonucunda Sadettin Saran 100 bin dolarlık borcu sildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sadettin Saran'a destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.