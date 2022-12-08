8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler

İşte sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler

Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu sağlık bir cilt için yapılması gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:11
Takip Et

Sağlık bir cilt için yapılması gerekenler açıklandı. İşte güzel cildin sırrı

İşte sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler
+
Aa
-

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

SU

Su, cildin nemini korumak gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir.

UYKU

Uykusuz kalındığı zaman onarılamayan ciltte belirli bir süreden sonra ölü hücrelerin birikimi sebebiyle cansız, mat ve kuru bir görünüm oluşur. Yine uyanık olan kişilerin stres ile beraber olarak kortizol değerlerinde yükselme meydana gelir. Kendini yenileyemeyen ciltte erken yaşlanma belirtileri, ciltte daha fazla akne oluşumu, göz altı morlukları gibi sorunlar ortaya çıkar.

KAŞ ÇATMA HAREKETİ

Kaş çatma veya kızma gibi mimik hareketleri sürekli tekrarlandığı zaman kaş arasında çizgi şeklinde kırışıklıklar oluşur. Bu çizgiler bir veya birden fazla olarak meydana gelebilir.

STRES

Fazla stres kortizol ve adrenalin gibi hormonlar artışa geçer. Bu artış nedeniyle ciltteki kan akışında yavaşlama olur ve cilt hücrelerinin beslenmesinde bozulmalar meydana gelir.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Aşırı şeker tüketimi cilt yaşlanmasına sebep oluyor. Fazla şeker ciltteki kolajen liflerine yapışıyor ve bu durumda da cilt esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybetmeye başlayan cilt zamanla sarkıyor. Ayrıca tuz tüketimi de ciltte fazla su tutulmasına neden oluyor ve göz altlarında şişkinlik oluşuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
3
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
4
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
5
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
7
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: Niyetim vurmak değildi
﻿Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: Niyetim vurmak değildi
﻿Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: Niyetim vurmak değildi
﻿Ankara Barosu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları günü açıklaması
﻿Ankara Barosu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları günü açıklaması
﻿Ankara Barosu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları günü açıklaması
﻿Sokak ortasında husumetlisini vuran uzman çavuş tutuklandı
﻿Sokak ortasında husumetlisini vuran uzman çavuş tutuklandı
﻿Sokak ortasında husumetlisini vuran uzman çavuş tutuklandı
﻿Hurda yüklü kamyon devrildi
﻿Hurda yüklü kamyon devrildi
﻿Hurda yüklü kamyon devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.