İşte sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

SU

Su, cildin nemini korumak gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir.

UYKU

Uykusuz kalındığı zaman onarılamayan ciltte belirli bir süreden sonra ölü hücrelerin birikimi sebebiyle cansız, mat ve kuru bir görünüm oluşur. Yine uyanık olan kişilerin stres ile beraber olarak kortizol değerlerinde yükselme meydana gelir. Kendini yenileyemeyen ciltte erken yaşlanma belirtileri, ciltte daha fazla akne oluşumu, göz altı morlukları gibi sorunlar ortaya çıkar.

KAŞ ÇATMA HAREKETİ

Kaş çatma veya kızma gibi mimik hareketleri sürekli tekrarlandığı zaman kaş arasında çizgi şeklinde kırışıklıklar oluşur. Bu çizgiler bir veya birden fazla olarak meydana gelebilir.

STRES

Fazla stres kortizol ve adrenalin gibi hormonlar artışa geçer. Bu artış nedeniyle ciltteki kan akışında yavaşlama olur ve cilt hücrelerinin beslenmesinde bozulmalar meydana gelir.

SAĞLIKSIZ BESLENME



Aşırı şeker tüketimi cilt yaşlanmasına sebep oluyor. Fazla şeker ciltteki kolajen liflerine yapışıyor ve bu durumda da cilt esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybetmeye başlayan cilt zamanla sarkıyor. Ayrıca tuz tüketimi de ciltte fazla su tutulmasına neden oluyor ve göz altlarında şişkinlik oluşuyor.