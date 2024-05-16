Sağlık devi hastanelerini satışa çıkardı. İflasın pençesinde

Dallas merkezli Steward Health Şirketi Pazartesi günü iflas koruması için mahkemeye başvurdu. Sağlık devi bu başvurunun ardından 30 hastanesini satışa çıkardığını duyurdu.

Şirket mahkemeye sunduğu dilekçesinde hastane tesislerinin satışı için “Aşamalı bir pazarlama süreci” olarak tanımladığı süreci başlattığını ifade etti.

Şirket sonraki açıklamasında “Şu anda şirket tüm hastanelerini pazarlıyor” açıklamalarında bulunmuştu.

Şirket “Steward’ın hastalara tedavi imkanı sunmaya devam ediyor ve edecektir" açıklamasını yapmıştı. Açıklamada ayrıca “Bizler satışı inceleme yetkisine sahibiz” dedi.