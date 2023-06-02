Sağlıklı gebelikte önemli 6 adım

İHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nil Okur, sağlıklı bir gebelik için şartların uygun olması gerektiğini dile getirdi.

Op. Dr. Nil Okur, “Gebelik için ideal yaş aralığı çiftlerin sosyoekonomik durumuna ve kadının çalışma şartlarına göre değişmekle birlikte, kadının kendine ve bebeğine yeterli bakımı sağlaması 20’li yaşlardan başlar, 35 yaştan önce gebeliğe ulaşılması önerilir. 35 yaş sonrası ise bebek planı varsa 6 aylık korunmasız birlikteliğe rağmen gebeliğe ulaşılamamışsa mutlaka jinekolojik olarak eşlerin birlikte değerlendirilmesi önerilir” sözlerini kullandı.

GEBELİKTE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ÖNEMLİ

İdeal kiloda olmanın gebelik ve doğum sürecini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Dr. Nil Okur şunları belirtti:

“Vücut kitle indeksinin 18’den az ya da 30’dan fazla olması istenmez. İdeal olanı 25 kg/m2’dir. Vücut kitle indeksi yüksek olan gebeler beraberinde gebelik tansiyonu ve şekerini de getirecektir. Bu doğum eylemini de zorlaştıracaktır. Yine ideal kilonun altındaki adayların yumurtlamada düzensizlikleri başlayıp, daha düşük ağırlıktaki bebek doğurma ihtimalleri olacaktır. İdeal kiloya bireysel olarak ulaşamıyorsak bu konuda muhakkak bir uzmandan yardım almalıyız”

Gebelikten en az 3 ay önce uzman bir hekim ile görüşülmesinin önemine değinen Nil Okur, “Bu görüşmede hastanın kişisel ve ailevi risk faktörleri değerlendirilir. Sistematik ve jinekolojik muayene yapılır. Genel jinekolojik muayenede hastada muhtemel myom, rahim içi yapışıklık, rahimde perde, polip, enfeksiyon gibi anormallikler tespit edilir ve tedavi edilebilir. Yine bu muayenede servikal smear taraması yapılır. Kondilom, servikal erozyon, enfeksiyonlar tedavi edilmelidir” ifadelerini kullandı.

ANNE ADAYININ BESLENMESİ DÜZENLENMELİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okur, gebelik öncesi ve gebelik süresinde proteinden zengin, karbonhidrat ve yağdan fakir beslenme düzenine geçilmesi, bol lifli gıdalar ve sıvı alımının artırılması gerektiğini kaydederek, “Diyet planına mutlaka vitaminden zengin sebze ve meyveler koyulmalı, düşük olanları gerekirse gıda takviyesi olarak almalıyız. Gebelik öncesinde Dünya Sağlık Örgütü halen 400 mikrogram folik asit takviyesi önermektedir. Bu önlem ile noral tüp defektli bebek doğumu azaltılması planlanmaktadır. Anti epileptik ve antidepresan kullanan hastalarda bu doz daha da artırılmalıdır. Ayrıca D vitamini, B12 vitamini ve demir depoları tamamlanmalıdır. Anne adayının bağışıklık sistemi temel vitamin mineral takviyesi ile güçlendirilmiş olur” dedi.

Okur, 6 adımda sağlıklı bir gebelik geçirmenin şartlarını ise şöyle sıraladı:

“Sistematik hastalıklar açısından en sık izlenen ve bir o kadar da kolay tedavi edilen tiroid fonksiyonları değerlendirilmelidir. Kan şekeri değerlendirilmesi yapılmalıdır. Epilepsi, depresyon, hipertansiyon, kalp ve damar hastalığı, pıhtılaşma bozuklukları tespit edilip gebelik öncesi düzenlemeye gidilmelidir. Sigara, alkol, nargile ve diğer kimyasal madde kullanımı kesilmelidir. Kahve, asitli içecekler ve diğer paketli gıdalar tüketmek yerine daha doğal yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir. Gebelikte diş ve dişeti hastalıkları artacağından planlı gebelik öncesi diş hekimi kontrolü uygun olacaktır. Gebelik öncesi doğal bağışıklık yoksa kızamıkçık aşısı, Hepatit B aşısı yapılması önerilir.”