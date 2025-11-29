Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin en temel koşullarından biri olan düzenli fiziksel aktivite, bilim dünyasının daimi inceleme konusu oldu. Ancak geleneksel kanıların aksine, egzersiz için uzun saatler ayırmanın her zaman şart olmadığı, Birleşik Krallık’tan gelen çığır açıcı bir çalışmayla gözler önüne serildi.

Bath Üniversitesi'nden bir ekip tarafından gerçekleştirilen ve saygın bilimsel dergilerde yer bulan araştırma sonuçlarına göre, yüksek yoğunluklu kısa süreli egzersiz (HIIT) dakikalarının faydası, düşük yoğunluklu aktivitelere göre katlanarak arttı.

Araştırma, sadece bir dakikalık yüksek tempolu aktivitenin, metabolik faydalar açısından aynı sürede yapılan standart yürüyüşe göre altı kat daha etkili olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, yoğun çalışma hayatı olan bireyler için sağlıklı yaşama giden yolda zaman kısıtlamasının önemli bir engel olmaktan çıktığı anlamına geldi.

UZMANLARDAN ONAY: GELECEĞİN EGZERSİZ MODELİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan uluslararası uzmanlar, bu yeni yaklaşımın halk sağlığı politikalarını dahi etkileyebileceğini ifade etti.

ABD’deki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden egzersiz fizyolojisi uzmanı Prof. Dr. Michael R. Deschenes, bu bulguları "ezber bozan" olarak nitelendirdi.

Prof. Deschenes, "Çalışma, kardiyovasküler sistemin ve metabolizmanın kısa süreli, patlayıcı aktiviteye ne kadar hızlı tepki verdiğini doğruladı. Anahtar kelime yoğunluktur. Bu, insanlara günde birkaç kez merdiven çıkmak gibi aktiviteleri dahi, uzun bir yürüyüş kadar değerli görebilecekleri bir kapı açtı" şeklinde ifade etti.

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi Hastaneleri'nden (HUG) kardiyolog Dr. Isabelle Moreau, çalışmanın özellikle insülin duyarlılığı ve kan şekeri kontrolü üzerindeki etkisinin altını çizdi.

Dr. Moreau, "Bu tarz mini-egzersiz patlamaları, tip 2 diyabet riski altındaki bireyler için özellikle umut vericidir. Egzersiz eşiğini düşürdü, ve insanlar artık 'spor salonuna gidemiyorum' bahanelerinin geçerliliğini yitirdiğini gördü. Kısa süreli yüksek yoğunluk, mitokondriyal sağlığı hızla iyileştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, bu yöntemlerin tam faydasını görebilmek için bireylerin kendi maksimum kalp atış hızlarına yakın bir tempoda çalışması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bu yeni keşif, sağlıklı bir yaşam için harcanan zamanın niceliğinden çok, niteliğinin önem taşıdığını kesin bir dille ortaya koydu.