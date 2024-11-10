Sağlıklı yaşlanmak için günde kaç saat uyumalısınız?

Çin'de 3 bin 500 kişiyle yapılan bir araştırma, yedi saatlik düzenli uykunun sağlıklı yaşlanmanın anahtarı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, yaşlanma sürecinde sağlığı korumak için uyku alışkanlıklarının belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koydu.

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Çin'deki Wenzhou Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, 45 yaş ve üzeri 3 bin 500 kişinin uyku düzenlerini incelendi ve"sağlıklı yaşlanmak" için ideal uyku süresini tespit etti.

AYNI KİŞİLER BEŞ YIL SONRA YİNE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

2011, 2013 ve 2015 yıllarında katılımcıların uyku alışkanlıklarını kayıt altına alan ekip, beş yıl sonra katılımcıları yeniden sağlık kontrolünden geçirdi. Uyku süresi ve kalitesi ile sağlık durumları arasında net bir ilişki gözlendi.

Katılımcılar, uyku alışkanlıklarına göre, uzun (8-9 saat düzenli uyku), normal (7-8 saat düzenli), az (ortalama 8'in üzerindeyken, 8'in altına doğru), artan (ortalama 6'nın altından 8'in üzerine) ve kısa süreli (düzenli olarak 5-6 saat) olmak üzere beş gruba ayrıldı.

GÜNDE YEDİ SAAT UYUYAN SAĞLIKLI YAŞLANIYOR

Araştırma, günde en az yedi saat uyuyanların ilerleyen yaşlarda daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olduğunu gösterdi.

Çalışmada, sekiz saatten fazla uyuyanlar ve beş saatten az uyuyanların, yedi saat uyuyanlara kıyasla daha fazla kronik hastalık ve fiziksel zorluk yaşadığı tespit edildi. Özellikle uzun süreli ve kısa süreli uyku gruplarında, zihinsel sağlık sorunları ve kronik rahatsızlıkların daha yaygın olduğu görüldü.

SAĞLIKLI YAŞLANMA NASIL TANIMLANDI?

Araştırmacılar, makalelerinde "sağlıklı yaşlanmayı" kronik hastalıklardan uzak olmak, fiziksel bozuklukların olmaması, zihinsel sağlığın korunması ve hayata aktif katılım göstermek olarak tanımladı. Yedi saatlik uykunun bu tanımın anahtarı olduğu vurgulandı.

UYKU ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bilim insanları, özellikle 45 yaş ve üzeri kişilerin düzenli ve yeterli uyku almasının, yaşlılık döneminde fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.