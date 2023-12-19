Sahadan çekilen İstanbulspor'da Asbaşkandan flaş paylaşım

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Sahadan çekilen İstanbulspor'da Asbaşkandan flaş paylaşım
Trendyol Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor ekibinde Asbaşkan Ömer Saral, flaş bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında sahalarda ender rastlanan olay yaşandı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, mücadelenin 74. dakikasında, hakem kararlarına protesto etme nedeniyle takımı sahadan çekti.

İSTANBULSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA
İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, takımın sahadan çekilmesi sonrası sosyal medya hesabından 'Bedeli her ne olursa olsun' paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım binlerce görüntülenme aldı.

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NE OLMUŞTU?
Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golden önce penaltı olduğu itirazında bulunan İstanbulspor cephesi, VAR'ın kararı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

VAR'ın pozisyonun temiz olduğuna karar vermesi ve Trabzonspor'un golünün geçerli sayılması sonrası, İstanbulspor'dan böyle bir karar çıktı.

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