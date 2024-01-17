Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti
Şahan Gökbakar, AKP’nin İBB’ye kurduğu çalışan bir otobüsü bozuk gibi gösterdiği İETT kumpasını bir tiplemeyle çektiği video ile tiye aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP'nin bir özel halk otobüsü şoförüyle anlaşarak, çalışır durumdaki otobüsü bozukmuş gibi göstererek set kurup çekim yaptığı anları paylaştığı video ile ortaya çıkarmıştı.

Şahan Gökbakar, Valilik izniyle İBB'ye kurulan İETT kumpasla ile dalga geçti.

Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda oluşturduğu bir tipleme ile “Halbuki biz bütün İstanbul genelinde iznimizi almıştık, bizi kim ifşaladı acaba yerimizi belli etti de belediye bizi attı? Neyse arkadaşlar şimdi yenisi çekilecek. 15 kişilik ekibe ihtiyacımız var. Amca, yaşlı, genç, dinamik, öğrenci, ev hanımı herkes gelsin. Duman çıkması için de bir sivrisinek ilaçlama ekibiyle anlaştık, o da arkadan gazı verecek. Arkadaşlar maalesef hepinizi kabul etmemiz mümkün değil. Üzülmeyin arkadaşlar çünkü reklam kampanyaları daha çok olacak. Mesele önümüzdeki hafta metrobüsleri *ok götürüyor kampanyası yapacağız.” ifadelerini kullanarak İETT kumpasını tiye aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsü şoförüyle anlaşılarak çalışır durumdaki otobüs, set kurularak çekilen video ile bozukmuş gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı.

Olay, denetim sırasında görev yerinden uzakta olduğu tespit edilen Beykoz Kavacık bölgesinde çalışan otobüsün, sisteme 'arıza' gidip Eyüpsultan'a gitmesinin tespit edilmesiyle başladı.

Yol kenarına çekilen otobüsün bozuk olduğunu göstermek için çekim ekibi ve malzemeler yerleştirilmiş hatta sis efektleri bile kullanılmıştı.

İBB’nin yaptığı incelemeler sonucunda özel halk otobüsü şoförünün 15 bin lira karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşılmış ve ruhsatı iptal edilmişti.

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