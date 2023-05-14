Şahan Gökbakar'dan seçimin önemi ve sonuçları üzerine paylaşım. "Bence çok açık"

Sosyal medya hesabı üzerinden Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'la yaptığı diyalogla uzun süre gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar'dan seçime dair paylaşım.

Şahan Gökbakar'dan seçimin önemi ve sonuçları üzerine paylaşım. "Bence çok açık"

Pek çok ünlüden farklı olarak siyasi konularda paylaşımlar yapmaktan geri durmayan ve inandığı doğrular için tartışmalara da giren Şahan Gökbakar, bu defa seçim gününe dair bir paylaşımda bulundu.

Oy tercihini Millet İttifakı'ndan yana kullanacağını yaptığı paylaşımla bir kez daha gösteren Gökbakar, seçimin önemi ve sonuçları üzerine şu satırları yazdı:

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"Yarın oy kullanacağız.

Kazanan ülkeyi yönetecek.

Kaybeden gidecek.

Bence çok açık!

Gerisi boş laf

Burası Türkiye

Biz de Türk Milletiyiz!"

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