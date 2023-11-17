Sahara Geçidi'nde kar ulaşımı felç etti

Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan Şavşat–Ardahan arasındaki 2640 rakımlı Sahara Geçidi'ndeki etkili kar yağışı, trafiğin aksamasına neden oldu.

KAYNAK: İHA
Sahara Geçidi'nde kar ulaşımı felç etti

Dün gece etkili olan kar yağışı, Artvin'in yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ardahan-Şavşat karayolundaki 2640 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Özellikle uluslararası karayolu nakliyecilerinin yoğun olarak kullandığı bölgede kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

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SÜRÜCÜLER ARAÇLARI İTEREK İLERLEYEBİLDİ

Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını iterek ilerleyebildi.

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